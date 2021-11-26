Учительница на Сахалине во время урока сыграла с детьми в игру «Камень – ножницы – бумага» на раздевание. Видеозапись попала в соцсети и СМИ, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел еще в октябре. Во время занятий учительница русского языка и литературы предложила восьмиклассникам школы села Пензенское сыграть в известную игру «Камень – ножницы – бумага». В качестве штрафа проигравший должен был снять одну часть одежды. На видеозаписи, которую сделал кто-то из сидевших на задних партах, играют мальчик и девочка. Видеозапись начинается, когда парень уже «проиграл» другие предметы одежды, на нем только брюки. Он проигрывает последний раунд и в итоге остается в нижнем белье. Ученики вместе с учительницей одобрительно смеются.

Видео дня

Видеозапись сначала разошлась по родительским чатам, затем попала в СМИ.

В школе об инциденте узнали в тот же день, была организована служебная проверка и родительское собрание, на котором руководство школы и местного отдела образования настаивали на увольнении учительницы.

«О распространяемом в социальной сети WhatsApp видеоролике, с игрой на раздевание во время проведения внеурочного занятия, отдел образования был проинформирован 18 октября, в этот же день было инициировано проведение служебного расследования администрацией МБОУ СОШ Пензенское по вышеуказанному факту. 20 октября на общем собрании родителей 8 класса до родителей была доведена позиция отдела образования о невозможности дальнейшей работы учителя в связи с грубейшим нарушением педагогической этики», - заявили в органе местного самоуправления.

Родители, несмотря на однозначную позицию чиновников и школьного руководства, встали на защиту педагога. Однако учительница уволилась по собственному желанию и уехала в Южно-Сахалинск, где устроилась в школу №21. Как сложится в этой школе ее карьера после широкой огласки инцидента, неизвестно.

Коллеги отзываются об учительнице как о сильном педагоге, который никогда не получал никаких жалоб. После случившегося родители тоже никуда не обращались.

Тем не менее, о произошедшем по публикациям в СМИ узнали в прокуратуре и организовали проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребёнка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении ведомства.