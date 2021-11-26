Минздрав назвал сроки вакцинации подростков от COVID

Подростков начнут прививать от ковида в декабре

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Российская вакцина против коронавируса для них появится в гражданском обороте через три недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

В министерстве рассказали, что первые серии препарата уже произведены и проходят контроль качества.

Российский Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, разработанную центром Гамалеи (разработчик «Спутника V»).

Вакцинировать детей будут добровольно, с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Летом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об исследовании этого препарата. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков, принимавших участие в исследовании, не выявили.