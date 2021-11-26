Избитая блогером Mellstroy модель попала в больницу

Алена Ефремова, которую год назад во время прямого эфира избил блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), госпитализирована в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Модель забрали из дома на Котельнической набережной. Врачи диагностировали у девушки отравление психодислептиками. Сейчас она находится под наблюдением медиков», — говорится в сообщении.

В конце октября блогер Mellstroy, который был осужден за то, что он во время прямой трансляции в интернете из апартаментов в «Москва-сити» ударил несколько раз Ефремову лицом об стол, отпраздновал годовщину со дня этого инцидента. Он опубликовал сториз в Instagram с избитой им девушкой.