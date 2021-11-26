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Избитая блогером Mellstroy в прямом эфире модель Ефремова отравилась психодислептиками

Газета.Ruиещё 3
49 минут назад

Алена Ефремова, которую год назад во время прямого эфира избил блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), госпитализирована в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Избитая блогером Mellstroy модель попала в больницу
Фото: InstagramInstagram

«Модель забрали из дома на Котельнической набережной. Врачи диагностировали у девушки отравление психодислептиками. Сейчас она находится под наблюдением медиков», — говорится в сообщении.

В конце октября блогер Mellstroy, который был осужден за то, что он во время прямой трансляции в интернете из апартаментов в «Москва-сити» ударил несколько раз Ефремову лицом об стол, отпраздновал годовщину со дня этого инцидента. Он опубликовал сториз в Instagram с избитой им девушкой.

«С днем рождения. Нам годик», — написал блогер.

Суд решил судьбу блогера Mellstroy, избившего девушку во время стрима

Ранее сообщалось, что Алена Ефремова принесла извинения за видео, в котором она целуется с девушкой на фоне кремлевской стены, у Вечного огня. Ролик вызвал общественный резонанс. Предположительно, второй девушкой на видео была Анна Михеева (более известная как рэперша Хофманита).

Общество,Анна Михеева,
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