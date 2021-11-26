Блогер Ларин решил покинуть Россию

Блогер Дмитрий Ларин, который давал показания по делу Юрия Хованского, заявил, что собирается уехать из России. Об этом он объявил в интервью YouTube-каналу «Люди PRO».

Фото: ЛАРИН/YouTube ЛАРИН/YouTube

«Я отношусь к этому процессу отъезда, как к релокации. Да, покидать страну, которая тебя взрастила и где ты вырос, это тяжело, болезненно, до слез. Но, к сожалению, в данный момент это вынужденный переход», — отметил он.

По словам Ларина, он готовится переехать на Бали. Блогер отметил, что причинами переезда являются поиск более благоприятного по сравнению с Петербургом климата, «социальная депрессия» и повышенное внимание силовиков к блогерам.

«Когда тебя берут во дворе и везут в Следственный комитет без повестки, ты внезапно оказываешься свидетелем по делу, в котором все странно, ты задумываешься о том, что пора совершить релокацию», — добавил он.

Ларин пояснил, что его пугают последние события в России, связанные с задержаниями медийных личностей. По словам блогера, выпуск был записан 4 ноября, и в момент выхода интервью он «сидит на карантине в индонезийском отеле».

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов.

Хованский утверждает, что тот самый стрим состоялся еще много лет назад, а его запись он никуда не выкладывал. Ларин сообщал, что проходит по делу в качестве свидетеля. По словам блогера, его увезли на допрос прямо у дома, где он снимал квартиру.