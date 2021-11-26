«Аэрофлот» введет QR-коды

«Аэрофлот» дорабатывает программное обеспечение для введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса на своих рейсах. Об этом РИА Новости заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

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12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Депутат Госдумы Виктор Селиверстов заявил, что «Единая Россия» поддержит эти законопроекты.

Михаил Полубояринов отметил, что «Аэрофлот» ведет подготовку к реализации закона о QR-кодах на транспорте.

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы должны заработать с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.