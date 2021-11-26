Названы сроки запуска беспилотников в России

К 2024 году в России начнут курсировать первые беспилотные грузовые паромы. Сроки запуска подобных технологий назвал замминистра транспорта Кирилл Богданов, сообщает «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Беспилотные грузовые паромы будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль. На данный момент специалисты испытывают три судна, однако на борту находится команда, беспилотный режим включают только в определенные промежутки времени. В общей сложности власти хотят запустить около 20 подобных беспилотников. По данным издания, их появление станет в России завершающим этапом внедрения технологий автономного транспорта.

По данным издания, к 2024 году Минтранс также планирует запустить в Москве беспилотные такси. Предполагается, что к 2035 году подобный транспорт вытеснит автомобили с водителями. К 2030 году перевозки грузов без водителей хотят запустить на около 20 тысячах километров федеральных трасс.