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Названы сроки запуска беспилотников в России

Lenta.ru
1 час назад

К 2024 году в России начнут курсировать первые беспилотные грузовые паромы. Сроки запуска подобных технологий назвал замминистра транспорта Кирилл Богданов, сообщает «Российская газета».

Названы сроки запуска беспилотников в России
Фото: ТАССТАСС

Беспилотные грузовые паромы будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль. На данный момент специалисты испытывают три судна, однако на борту находится команда, беспилотный режим включают только в определенные промежутки времени. В общей сложности власти хотят запустить около 20 подобных беспилотников. По данным издания, их появление станет в России завершающим этапом внедрения технологий автономного транспорта.

По данным издания, к 2024 году Минтранс также планирует запустить в Москве беспилотные такси. Предполагается, что к 2035 году подобный транспорт вытеснит автомобили с водителями. К 2030 году перевозки грузов без водителей хотят запустить на около 20 тысячах километров федеральных трасс.

В октябре 2021 года заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве будут развивать беспилотный транспорт, однако для того, чтобы он прочно вошел в повседневную жизнь, потребуется более 10 лет. Заммэра также анонсировал запуск в столице беспилотного рельсового транспорта.

Общество,Кирилл Богданов,Максим Ликсутов,Минтранс РФ,"Российская газета",
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