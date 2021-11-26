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В России выявили 34 690 новых случаев COVID

Алиса Селезнёва
1 час назад

В России за сутки коронавирусом заболели 34 690 человек в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, публикованные в Telegram-канале оперативного штаба.

В России выявили 34 690 новых случаев COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние сутки число умерших от последствий коронавируса в России увеличилось на 1 235 человек. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.

При этом 7,1% заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по числу зараженных остаются Москва, где подтверждено 3929 случаев COVID-19 за последние 24 часа, Московская область (+1812), Санкт-Петербург (+1704)

и Самарская область (+1184).

Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах – 9 и 14 человек соответственно. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек, уточнили в оперштабе.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах», - отмечается в сообщении.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне. При этом он предупредил, что, несмотря на наблюдаемое снижение темпов заболеваемости, «успех сегодня не обещает успеха в будущем», и призвал россиян соблюдать меры предосторожности, потому что «превентивные меры работают».

Общество,Ханс Клюге,ВОЗ,
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