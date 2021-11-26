Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят посмертно

Горноспасателей, погибших во время поисковой операции на шахте «Листвяжная», посмертно наградят орденами Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Утром 26 ноября глава кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше сообщил, что жертвами трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской стали 46 горняков и шестеро спасателей.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в кемеровском городе Белово произошел пожар. Источники СМИ сообщали, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после чего дым распространился по всей «Листвяжной».
По данным МЧС, в шахте в этот момент находились 285 человек.
На помощь им отправили горноспасателей. Поисково-спасательную операцию приостанавливали из-за высокой вероятности взрыва газа: концентрации метана и оксида углерода там превышали максимально допустимые показатели.
В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В рамках дела задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка.