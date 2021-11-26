Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят посмертно

Горноспасателей, погибших во время поисковой операции на шахте «Листвяжная», посмертно наградят орденами Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

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Утром 26 ноября глава кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше сообщил, что жертвами трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской стали 46 горняков и шестеро спасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в кемеровском городе Белово произошел пожар. Источники СМИ сообщали, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после чего дым распространился по всей «Листвяжной».

По данным МЧС, в шахте в этот момент находились 285 человек.

На помощь им отправили горноспасателей. Поисково-спасательную операцию приостанавливали из-за высокой вероятности взрыва газа: концентрации метана и оксида углерода там превышали максимально допустимые показатели.

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим.