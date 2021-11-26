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Миллионы россиян не смогут выехать за границу

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

У около семи-восьми миллионов россиян могут возникнуть проблемы из-за долгов при выезде за границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

Миллионы россиян не смогут выехать за границу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Граждане с просрочкой по долгам свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей не смогут покинуть страну, напомнил он. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну.

Чтобы этого избежать, Мехтиев советует за 10-14 дней до выезда через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли человек в базе исполнительных производств. Если да, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу.

Президент НАПКА добавил, что средний заемщик — это мужчина и женщина в возрасте 30-35 лет, находящиеся в браке и с детьми. Средний доход семьи должников составляет около 30-60 тысяч рублей, хотя в крупных городах этот показатель в 2-3 раза выше. Больше всего должников среди водителей, продавцов и официантов (на них приходится 20 процентов от общего числа).

По данным организации, в 60 процентов случаев просрочки допускают по потребкредитам, в 37 процентов — по кредитным картам. Лучше всего платят по залоговым кредитам: на автокредитование приходится 1,5 процента просрочек, на ипотеку — 0,5 процента. В среднем россияне допускают просрочку по кредитам в 70-80 тысяч рублей, а по микрозаймам — в 10-12 тысяч рублей.

Уровень долговой нагрузки россиян по итогам первого полугодия 2021 года достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,24 процента.

Общество,Эльман Мехтиев,РИА Новости,
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