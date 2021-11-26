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Природное явление на озере Байкал испугало иностранцев в сети

Lenta.ru
1 час назад

Трещины на поверхности замерзшего озера Байкал в России испугали иностранных пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина катится на коньках по толстому льду, снимая это на камеру. При этом под его ногами образуются трещины длиной от нескольких сантиметров до одного метра.

Пользователи Reddit удивились природному явлению на водоеме. «Это звучит так, будто по льду стреляют и он вот-вот сломается», «Это же самое глубокое озеро в мире, как ему не страшно?!», «Услышать этот звук ночью — вот что действительно страшно», «Зачем вообще по нему кататься на коньках? Он ведь может провалиться», — писали они.

Другие юзеры заверили, что трещины не опасны для идущих по льду людей. «Толщина льда там минимум шесть дюймов, лед абсолютно безопасен! Хотя звуки могут нервировать...», «Если по льду катаются на снегоходах, значит человека он может точно выдержать», — поясняется в комментариях.

Ранее в октябре Байкал вошел в список самых живописных мест России для осеннего отдыха. Кроме того, в рейтинг сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip включили мраморный каньон Рускеала в Карелии, равнинные водопады на реке Тохмайоки, а также Чуйский тракт и Телецкое озеро на Алтае.

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