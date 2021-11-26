В России предложили новый подход к учету бедных

Минтруд намерен внести на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, предусматривающий дополнительный инструмент для оценки бедности в стране.

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«Границей бедности» будет показатель, дополняющий прожиточный минимум – он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления», – передает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Первый показатель будет рассчитываться ежеквартально Росстатом, его предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий.

В качестве границы бедности Минтруд предлагает использовать значение ПМ за четвертый квартал 2020 года (последнее рассчитанное значение до перехода на новую методику) – 11,3 тыс. рублей.

В ведомстве пояснили, что с помощью перехода к такой комбинируемой модели оценки уровня бедности можно будет избежать двух проблем.

«Во-первых, оценка бедности с опорой на стоимость потребительской корзины решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Во-вторых, это исключает ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растет по мере роста экономики и медианного дохода», – отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.