В российском регионе частично отменили QR-коды

Власти Тульской области смягчили ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Лента.ру».

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В регионе отменят требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров. Указ об этом подписал губернатор Алексей Дюмин. Такое решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в области и с учетом предложений главного санитарного врача региона.

Ресторанам, барам и кафе можно работать в ночное время без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Однако при посещении заведений общественного питания необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию.