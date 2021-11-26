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В российском регионе частично отменили QR-коды

Елена Прошина
41 минуту назад

Власти Тульской области смягчили ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Лента.ру».

В российском регионе частично отменили QR-коды
Фото: ReutersReuters

В регионе отменят требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров. Указ об этом подписал губернатор Алексей Дюмин. Такое решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в области и с учетом предложений главного санитарного врача региона.

Ресторанам, барам и кафе можно работать в ночное время без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Однако при посещении заведений общественного питания необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию.

А власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему, которая позволит жителям региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу получить QR-код. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, механизм получения жителями области регионального QR-кода будет разработан в ближайшее время.

Общество,Алексей Дюмин,Lenta.ru,
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