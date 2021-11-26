В российском регионе частично отменили QR-коды

Власти Тульской области смягчили ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Лента.ру».
В регионе отменят требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров. Указ об этом подписал губернатор Алексей Дюмин. Такое решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в области и с учетом предложений главного санитарного врача региона.
Ресторанам, барам и кафе можно работать в ночное время без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Однако при посещении заведений общественного питания необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию.
А власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему, которая позволит жителям региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу получить QR-код. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, механизм получения жителями области регионального QR-кода будет разработан в ближайшее время.