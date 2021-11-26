В российском регионе частично отменили QR-коды

Власти Тульской области смягчили коронавирусные ограничения. В регионе будет отменено требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Соответствующий указ, подписанный главой региона Алексеем Дюминым, размещен на портале правовых актов области.

Согласно заявлению администрации в Facebook , данный шаг был принят исходя из эпидемиологической обстановки в регионе и с учетом предложений Главного санитарного врача Тульской области.

Отмечается, что ресторанам, барам и кафе разрешили работать в ночной время без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Тем не менее, при посещении подобных заведений необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.