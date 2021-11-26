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В российском регионе отменили требование о предъявлении QR-кодов

Lenta.ru
27 минут назад

Власти Тульской области смягчили коронавирусные ограничения. В регионе будет отменено требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Соответствующий указ, подписанный главой региона Алексеем Дюминым, размещен на портале правовых актов области.

В российском регионе частично отменили QR-коды
Фото: ReutersReuters

Согласно заявлению администрации в Facebook, данный шаг был принят исходя из эпидемиологической обстановки в регионе и с учетом предложений Главного санитарного врача Тульской области.

Отмечается, что ресторанам, барам и кафе разрешили работать в ночной время без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Тем не менее, при посещении подобных заведений необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил перенос вступления в силу постановления, предусматривающего введение QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров, на конец декабря. Беглов рассказал, что данное решение обусловлено снижением темпов заболеваемости COVID-19 и ростом числа привитых от заболевания. Он отметил, что в этих условиях власти Петербурга посчитали возможным дать жителям города возможность вакцинироваться и сделать покупки к Новому году.
Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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