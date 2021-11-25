Специалист раскрыл запасной план ученых в случае новых мутаций COVID-19

Существующие вакцины от COVID-19 могут быть модифицированы в случае, если они перестанут действовать против новых мутаций вируса. Об этом рассказал «Ура.ру» врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

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По его словам, рекомбинантные вакцины, каковыми являются «ЭпиВакКорона» и ее версия «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник V» и «Спутник Лайт», достаточно легко поддаются модификации.

После этого привитое население ревакцинируют измененной вакциной.

«У нас сохраняется повторная ревакцинация каждые полгода, и если будет изменен состав вакцины, то процедура будет, конечно, проведена», - сказал Выгоняйлов.

При этом специалист отметил, что пока нет предпосылок к тому, что какой-то штамм вытеснит «дельту».

«Пока мы видим, что «дельта»-штамм имеет высокую заразность, а вопросы мутации, поддержания вируса в популяции зависят от количества непривитого населения», - указал эпидемиолог.

В свою очередь, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что работы по модификации вакцин от коронавируса ведутся во многих странах. Если появится новый вариант COVID-19, можно будет перейти к производству модифицированных вакцин, как сейчас происходит с вакцинами от гриппа.