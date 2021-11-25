Вассерман предрек вхождение Донбасса в состав России до 2024 года

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ДНР и ЛНР станут частью России в 2024 году. Он предположил, что республики станут частью новых федеральных округов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

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Единственный выход из этого конфликта — формирование Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов, но когда — не знаю, могу только предположить, что это случится в лучшем случае где-то в 24-м году, под конец очередных избирательных циклов в РФ и США, — рассказал Вассерман.

Он добавил, что Соединённые Штаты отстают во внешней политике из-за активных политических и социальных процессов во внутренней. Он также отметил, что Запад пока ещё не готов признать ошибочной идею о том, что «Украина — не Россия».