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Вассерман предрек вхождение Донбасса в состав России до 2024 года

News.ru
37 минут назад

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ДНР и ЛНР станут частью России в 2024 году. Он предположил, что республики станут частью новых федеральных округов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

Вассерман предрек вхождение Донбасса в состав России до 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственный выход из этого конфликта — формирование Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов, но когда — не знаю, могу только предположить, что это случится в лучшем случае где-то в 24-м году, под конец очередных избирательных циклов в РФ и США, — рассказал Вассерман.

Он добавил, что Соединённые Штаты отстают во внешней политике из-за активных политических и социальных процессов во внутренней. Он также отметил, что Запад пока ещё не готов признать ошибочной идею о том, что «Украина — не Россия».

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО. Ранее он неоднократно заявлял, что Альянс обеспокоен «наращиванием военной мощи России» на границе с Украиной. Он также отметил, что считает диалог самым лучшим способом урегулирования имеющихся вопросов.

Общество,Йенс Столтенберг,Анатолий Вассерман,НАТО,Госдума,
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