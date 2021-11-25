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На Крым надвигается климатическая катастрофа

Елена Прошина
6 минут назад

На Крым и Кубань обрушится аномальной ураган

На Крым надвигается климатическая катастрофа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ураган с рекордным количеством осадков надвигается на Кубань и Крым, пишет «Свободная пресса».

Начиная с субботы, 27 ноября, Краснодарский край, Ростовская область и Крым попадет в зону штормов с сильными дождями и грозами.

В Ялте с субботы до вторника потеплеет до 14 15 градусов. Рекордные осадки ожидаются в Симферополе, Севастополе и Алупке.

К середине недели в Крыму пойдет мокрый снег на фоне ураганного ветра со скоростью 33 34 м/с. В Ялте метель пройдет при плюсовой температуре. В Симферополе похолодает до нуля. В Керчи - плюс 3 8 градусов.

В четверг, 2 декабря, ураган начнет ослабевать, осадки ненадолго сократятся. Очередные ливни здесь ожидаются в конце недели. Погода будет пасмурной до воскресенья.

Аналогичная погода ждет Краснодарский край и Ростовскую область. Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону начнет заливать с 27 ноября. Ко вторнику интенсивность осадков возрастет, а температура днем повысится до 15 16 градусов.

В Геленджике и Сочи с 29 ноября по 3 декабря ветер будет усиливаться до 25 27 м/с на фоне рекордных осадков и аномального потепления до 19 градусов. В первые дни декабря температура в Геленджике упадет до плюс 6 8, в Сочи до 6 11 градусов тепла. В Сочи 5 6 декабря ожидается метель с мокрым снегом и порывами ветра до 17 18 м/с. В Анапе и Геленджике пройдут дожди.

Холодный воздух придет и в Ростовскую область. Температура в Ростове-на-Дону упадет до плюс 1 4. Ливневые осадки будут сменять снегопады.

Общество,Погода,
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