Россиянам захотели отменить новогодние каникулы

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя федеральный бюджет на 2022-2024 годы, призвал выти на работу уже 2 января, чтобы заложенные в казне деньги быстрее дошли до регионов, пишет Ura.ru в своем Телеграм-канале.

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«Впервые за всю историю России туда «бросили» триллионы рублей. Теперь главная задача бюджета, чтобы он быстрее дошел до всех потребителей. (...). Какие каникулы к черту! Давайте 2 января выйдем на работу. И все деньги бросим в регионы, чтобы они до 1 февраля пришли везде», — предложил Жириновский, комментируя бюджет России на 2022-2024 годы.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По данным Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы госбюджета по сравнению с допандемийным 2019 годом увеличатся на 5,479 трлн рублей (на 30,1%), пишет ТАСС.

Ранее в июне 2020 года Жириновский на своей странице в Twitter предложил ограничить новогодние каникулы до четырех дней – с 31 декабря по 3 января, а остальные выходные дни добавлять к ежегодному отпуску.