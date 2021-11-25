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Россиянам захотели отменить новогодние каникулы

Елена Прошина
35 минут назад

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя федеральный бюджет на 2022-2024 годы, призвал выти на работу уже 2 января, чтобы заложенные в казне деньги быстрее дошли до регионов, пишет Ura.ru в своем Телеграм-канале.

Россиянам захотели отменить новогодние каникулы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые за всю историю России туда «бросили» триллионы рублей. Теперь главная задача бюджета, чтобы он быстрее дошел до всех потребителей. (...). Какие каникулы к черту! Давайте 2 января выйдем на работу. И все деньги бросим в регионы, чтобы они до 1 февраля пришли везде», — предложил Жириновский, комментируя бюджет России на 2022-2024 годы.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По данным Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы госбюджета по сравнению с допандемийным 2019 годом увеличатся на 5,479 трлн рублей (на 30,1%), пишет ТАСС.

Ранее в июне 2020 года Жириновский на своей странице в Twitter предложил ограничить новогодние каникулы до четырех дней – с 31 декабря по 3 января, а остальные выходные дни добавлять к ежегодному отпуску.

Россияне в предстоящие новогодние каникулы будут отдыхать до 9 января включительно. Всего в России в 2022 году будет 118 выходных дней, пишет Ura.ru.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,РИА Ura.ru,ИТАР-ТАСС,
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