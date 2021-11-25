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В Госдуме назвали Сталина элементом генетического кода россиян

Елена Прошина
26 минут назад

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россияне привыкли к дисциплине, ее формат «записан на подкорке».

В Госдуме назвали Сталина элементом генетического кода россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не сторонник силовых мер, когда взять всех и на выходе из подъезда вакцинировать. Но сам формат дисциплины, который тогда реализовывался властью, был на подкорке записан. Мы все вышли из-под шинели Сталина. Это генетический код: Сталин и дисциплина. У нас Сталин повторяется: это Иван Грозный, Пётр I. Я не говорю про реинкарнацию, я говорю, что определенные базовые модели поведения руководителя повторяются», - считает Чернышев.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

В четверг ряд регионов поддержал эту инициативу. Госдума может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

Общество,Борис Чернышев,Иван Грозный,Госдума,Правительство РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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