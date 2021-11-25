В Госдуме назвали Сталина элементом генетического кода россиян

«Я не сторонник силовых мер, когда взять всех и на выходе из подъезда вакцинировать. Но сам формат дисциплины, который тогда реализовывался властью, был на подкорке записан. Мы все вышли из-под шинели Сталина. Это генетический код: Сталин и дисциплина. У нас Сталин повторяется: это Иван Грозный, Пётр I. Я не говорю про реинкарнацию, я говорю, что определенные базовые модели поведения руководителя повторяются», - считает Чернышев.