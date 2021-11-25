Шукшина оправдалась за антиваксерские взгляды

Актриса Мария Шукшина ответила на письмо врачей с приглашением посетить «красные зоны» и морги ковидных госпиталей. В своем Telegram-канале она призвала не «вестись на подмену понятий» и подчеркнула, что выступает не против процесса вакцинации, а против порядка его реализации.
«И на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи», — написала Шукшина.
Актриса подчеркнула, что считает неправильным сталкивать лбами «условных прививочников и антипрививочников» и призвала прекратить «вакханалию».
Напомним, что 11 главврачей российских больниц, в том числе и глава госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, пригласили противников вакцинации лично посетить ковидные отделения. В частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, Лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.