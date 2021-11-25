В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Шукшина оправдалась за антиваксерские взгляды после приглашения в морг

Елена Прошина
33 минуты назад

Актриса Мария Шукшина ответила на письмо врачей с приглашением посетить «красные зоны» и морги ковидных госпиталей. В своем Telegram-канале она призвала не «вестись на подмену понятий» и подчеркнула, что выступает не против процесса вакцинации, а против порядка его реализации.

Шукшина оправдалась за антиваксерские взгляды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи», — написала Шукшина.

Актриса подчеркнула, что считает неправильным сталкивать лбами «условных прививочников и антипрививочников» и призвала прекратить «вакханалию».

Россиян заинтересовали экскурсии в «красные зоны»

Напомним, что 11 главврачей российских больниц, в том числе и глава госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, пригласили противников вакцинации лично посетить ковидные отделения. В частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, Лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Общество,Денис Проценко,Мария Шукшина,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,КПРФ,Справедливая Россия,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители