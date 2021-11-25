Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря. Это следует из обновлённого проекта постановления нижней палаты парламента. Речь идёт о двух законопроектах об обязательном использовании QR-кодов, которые правительство внесло в Госдуму в ноябре. Первый документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны при наличии QR-кода, либо документов,

подтверждающих, что человек переболел коронавирусом, либо имеет медотвод. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. После такая возможность будет только у россиян с медотводом.