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Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах

Говорит Москва
42 минуты назад

За инициативу проголосовали 32 депутата.

Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«32 за, против 10, воздержались двое. Решение принято. Можно считать целым, спасибо, принимается», — представил результаты голосования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передаёт «360».

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря. Это следует из обновлённого проекта постановления нижней палаты парламента. Речь идёт о двух законопроектах об обязательном использовании QR-кодов, которые правительство внесло в Госдуму в ноябре. Первый документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны при наличии QR-кода, либо документов,

подтверждающих, что человек переболел коронавирусом, либо имеет медотвод. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. После такая возможность будет только у россиян с медотводом.

Общество,Игорь Брынцалов,Госдума,
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