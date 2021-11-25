В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Названы противопоказания вакцины «Спутник М»

Елена Прошина
45 минут назад

Побочные эффекты после вакцинации препаратом от COVID-19 для подростков «Спутник М» развиваются в течение первых двух суток. Согласно инструкции к вакцине, которую приводит ТАСС, они преимущественно относятся к легкой или средней степени тяжести.

«Нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, и могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», — говорится в документе.

Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые заболевания инфекционной и неинфекционной природы, а также обострение хронических заболеваний.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры.

В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»

Кроме того, прививка противопоказана детям в возрасте до 12 лет — из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности. Также из-за недостатка информации прививка «Спутником М» может быть опасна для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями. При этом клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.

Напомним, что накануне Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как и «Спутник V» она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Общество,Видео,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители