Названы противопоказания вакцины «Спутник М»

Побочные эффекты после вакцинации препаратом от COVID-19 для подростков «Спутник М» развиваются в течение первых двух суток. Согласно инструкции к вакцине, которую приводит ТАСС , они преимущественно относятся к легкой или средней степени тяжести.

«Нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, и могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», — говорится в документе.

Кроме того, прививка противопоказана детям в возрасте до 12 лет — из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности. Также из-за недостатка информации прививка «Спутником М» может быть опасна для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями. При этом клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.