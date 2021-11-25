Пока вы в маске: в России «исчезли» бессимптомные носители COVID-19

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Врач заявила об «исчезновении» бессимптомных носителей COVID-19 в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, число бессимптомных больных COVID-19 в ходе последней волны инфекции в России уменьшилось. Врач объяснил «исчезновение» таких пациентов в интервью радио Sputnik. По мнению медика, в России стало меньше бессимптомных носителей коронавируса из-за скорости, с которой «дельта»-штамм атакует организм человека. Болибок подчеркнул, что все больше россиян испытывают признаки болезни и обращаются к врачам за помощью. «Это связано с тем, что "дельта"-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — объяснил Болибок.

ВОЗ раскрыла главного распространителя коронавируса

На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости. В организации в очередной раз призвали людей пройти полный цикл вакцинации от COVID-19. «Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в бюро. В ВОЗ обратили внимание на эффективность большинства профилактических мер, таких, как ношение защитной маски и регулярное проветривание помещений. Важным также назвали соблюдение социальной дистанции, мытье рук и тестирование при наличии симптомов заболевания.

Оценен иммунитет подростков к COVID-19 после вакцинации «Спутником М»

После вакцинации препаратом «Спутник М» у 93,2 процента подростков сформировался клеточный иммунитет к COVID-19. Это следует из инструкции препарата, передает ТАСС. «Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2 процентов обследованных добровольцев», — такая оценка дана в тексте инструкции препарата.

«Известия»: депутаты предложили амнистию за поддельные QR-коды

В Госдуме предложили ввести QR-коды еще для двух категорий граждан. Речь идет о привитых иностранными вакцинами, а также тех, кто переболел неофициально. Кроме того, депутаты выступили за амнистию для тех, кто получил поддельные QR-коды.О поправках к законопроекту о QR-кодах сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Биолог объяснила исчезновение коронавируса в Японии