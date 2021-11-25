Пока вы спали: расплата Литвы и массовые увольнения россиян

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Фото: Reuters Reuters

Недовольные зарплатами россияне массово уходят с работы

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Во втором и третьем кварталах 2021 года в России зафиксировали пик увольнений по собственному желанию: по оценке HeadHunter, их доля составила около 60 процентов. Как пишет «Независимая газета», речь идет об увольнениях из-за личной неудовлетворенности, недовольства уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе и руководством.

Такие показатели стали рекордом за всю историю наблюдений с 2015 года. Масштабы перетока рабочей силы в стране составляют два-три миллиона человек за квартал. Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021-го стали работники из сферы продаж (68 процентов), а также производств, автомобильного бизнеса, туризма и общепита – по 64 процента в каждой области.

«Расплата Литвы за энергетическую независимость»

В середине сентября власти Литвы заявили, что отопление в стране в предстоящем сезоне подорожает на 30 процентов, пишет «Взгляд». 88-летней жительнице города Вежайчай теперь приходится платить 130 евро (почти 11 тысяч рублей) в месяц только за отопление своей квартиры в 45 «квадратов», а ее соседям с квартирами побольше - по 174 евро.

Местные жители подсчитали, что, если зимой будет до минус 20 градусов, платит за отопление придется по 500 евро, и пожаловались в местный муниципалитет. «Взгляд» назвал это «расплатой за энергетическую независимость»: страна отказалась от долгосрочных контрактов с «Газпромом», а в 2014-м в порту Клайпеды появился плавучий терминал сжиженного природного газа, через который страна получает СПГ из США и Норвегии.

Российским нефтяникам не хватает мощности

«Коммерсант» рассказал, что российские нефтяные компании почти исчерпали свои свободные мощности по добыче нефти. В 2021-м компании сокращали добычу в рамках соглашения ОПЕК+ и мало вкладывались в бурение новых скважин, объяснила газета.

«Коммерсант» отмечает, что к моменту выхода из сделки с ОПЕК+ у российских нефтяников могут возникнуть проблемы с быстрым наращиванием добычи. Марина Мосоян из Vygon Consulting заявила изданию, что нынешние цены на нефть должны простимулировать компании бурить новые скважины.

Добрая воля и штраф: почему «Газпром» не перекрыл газ Молдавии

«Газпром» пошел на уступки Молдавии и принял решение не перекрывать поставки газа и подождать оплаты долга в 74 миллиона долларов до 26 ноября. Эксперты, опрошенные «Известиями», объяснили такое решение «имиджевыми мотивами» на фоне сертификации «Северного потока - 2».

Кроме того, Кишиневу, возможно, придется заплатить штраф, заявил источник газеты в «Газпроме». В компании заявили, что решение не прекращать поставки было принято «в виде исключения»: «Газпром» «проявляет добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане». Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что власти Молдавии просрочили платеж 22 ноября, «то ли специально идя на провокацию», зная о сертификации «СП-2», «то ли действительно не понимают, что за все надо платить».

Московские ИП столкнулись новой схемой мошенников

Московские индивидуальные предприниматели пожаловались на «изощренную мошенническую схему», в результате которой они неожиданно для себя стали должниками и оказались на грани банкротства. Об этом рассказали «Известия».