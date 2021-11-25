В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Биолог Баранова объяснила, чем опасно исчезновение штамма "дельта"

Российская Газета
19 минут назад

Исчезновение штамма коронавируса "дельта" в масштабах мира, как это произошло в Японии, вряд ли возможно, и может обернуться плохими последствиями, считает профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Врач назвал опасным исчезновение штамма "дельта"
Фото: ТАССТАСС
Ранее японские ученые сообщили, что штамм "дельта" в стране накопил мутации в белке, отвечающем за исправление ошибок. Это привело к его самоуничтожению и резкому снижению заболеваемости в стране. Специалисты ВОЗ выразили сомнения в том, что штамм мог самоликвидироваться.

Баранова считает, что произошедшее в Японии - "почти чудо", однако в мировых масштабах такое невозможно. Как пояснила специалист, Япония - довольно изолированная страна, где высокий уровень дисциплины по внутренним мерам профилактики. В других же странах встречаются вирусы, которые приходят с разных территорий и обладают различными мутациями, поэтому, по мнению Барановой, в глобальной перспективе "дельта" не сможет самоликвидироваться. Более того, такое развитие событий специалист считает опасным.

"Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а, значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут - возможно, от этого станет гораздо хуже", - объяснила она в беседе с "Лентой.ру".

Общество,Анча Баранова,Джордж Мейсон,ВОЗ,Lenta.ru,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители