Врач назвал опасным исчезновение штамма "дельта"

"Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а, значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут - возможно, от этого станет гораздо хуже", - объяснила она в беседе с "Лентой.ру".