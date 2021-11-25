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Путин рассказал на видео о ревакцинации от COVID-19 назальной вакциной

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Президент России Владимир Путин рассказал своей ревакцинации от коронавируса. Глава страны использовал назальную вакцину как способ дополнительной защиты. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем, он же сам мне сделал и вторую часть процедуры — порошок назальной формы» - поделился президент.

Президент пояснил, что препарат в виде порошка принимается так же, как и назальный спрей. По его словам, никаких ощущений после этого у него не было.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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