Путин рассказал на видео о ревакцинации от COVID-19 назальной вакциной

Президент России Владимир Путин рассказал своей ревакцинации от коронавируса. Глава страны использовал назальную вакцину как способ дополнительной защиты. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем, он же сам мне сделал и вторую часть процедуры — порошок назальной формы» - поделился президент.