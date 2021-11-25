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Еще двум категориям россиян захотели выдавать QR-код

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад

Депутаты Государственной думы (ГД) от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, которые потребуется предъявлять в общественных местах и транспорте. В партии заявили, что все россияне с антителами к COVID-19 должны иметь равные права, пишут «Известия».

Двум новым категориям россиян предложили выдавать QR-код
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В частности, депутаты предложили выдавать QR-код еще двум категориям россиян — привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что такие граждане ничем не отличаются от тех, кто предпочел российскую вакцину или перенес коронавирус официально.

«Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться», — подчеркнул Нилов.

Поправки к законопроектам также готовят в КПРФ, не исключают их внесения и во фракциях «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты о введении QR-кодов 16 декабря. Предполагается, что инициативы не успеют принять в трех чтениях до Нового года.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.
Общество,Ярослав Нилов,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,газета "Известия",
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