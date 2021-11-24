Раскрыты подробности о вакцине от COVID-19 для подростков

«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России разработал вакцину "Гам-ковид-вак М". Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина "Спутник V", которой в мире привито уже более ста миллионов человек, и "Спутник лайт". "Гам-ковид-вак М" так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», — подчеркнули в ведомстве.