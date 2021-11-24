В АТОР допустили крах туротрасли

«Исходя из анализа возвратов за 2020-2021 годов, для возможности полностью рассчитаться с туристами необходим, как минимум, один год после полного открытия страны. Хрупкий баланс, которого удалось достигнуть на рынке, благодаря грамотным и конструктивным мерам поддержки правительства России и Ростуризма, может быть разрушен просто потому, что у бизнеса не останется времени на полное выполнение своих обязательств. Это может привести к социальному взрыву, так как сотни тысяч российских граждан останутся и без туров, и без денег», – подчеркнула Майя Ломидзе.