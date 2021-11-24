В АТОР допустили крах туротрасли

На российском туррынке может сложиться кризисная ситуация, если не продлить действие моратория на выплаты клиентам по отмененным из-за пандемии COVID-19 поездкам. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Ее слова приводит пресс-служба ассоциации.
«Практически у всех операторов нет возможности к 31 декабря 2021 года произвести возвраты по турам в страны, в которых сейчас действуют ограничения на въезд российских граждан. Туризм по этим направлениям (практически все страны Европы, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки) не возобновлен, что не позволяет производить расчеты с партнерами и потребителями», — говорится на сайте.
По данным АТОР, с начала пандемии и по сегодняшний день операторы рассчитались денежными средствами и предоставлением туров с более чем 70% неисполненных из-за COVID-19 обязательств. Оставшиеся 28-30% составляют долги по неоткрытым странам и достигают десять миллиардов рублей, которые до окончания моратория компании выплатить точно не смогут.
«Исходя из анализа возвратов за 2020-2021 годов, для возможности полностью рассчитаться с туристами необходим, как минимум, один год после полного открытия страны. Хрупкий баланс, которого удалось достигнуть на рынке, благодаря грамотным и конструктивным мерам поддержки правительства России и Ростуризма, может быть разрушен просто потому, что у бизнеса не останется времени на полное выполнение своих обязательств. Это может привести к социальному взрыву, так как сотни тысяч российских граждан останутся и без туров, и без денег», – подчеркнула Майя Ломидзе.
В АТОР предлагают решить проблему двумя способами: продлением моратория на 2022-2023 года или внесением изменений в Правила оказания услуг по реализации турпродукта, которые установят особый порядок взаимодействия туристов и туроператоров в случае возвратов. Ассоциация уже направила в правительство России соответствующий документ.