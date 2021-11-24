В МГУ рассчитали срок окончания пандемии COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80% в середине 2022 года при имеющихся темпах вакцинации. Об этом свидетельствуют данные прогнозной модели Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, представленные в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем».

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Как рассказал ректор МГУ и один из авторов модели Виктор Садовничий, графики специалистов университета также показывают, что к концу 2022 года - началу 2023 года можно ожидать, что пандемия COVID-19 сойдет на нет, и эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.

«Рассчитанные объемы управленческих решений как по динамике вакцинации населения, так и по поддержанию населения и экономики, говорят о том, что вакцинация населения является главным инструментом в борьбе с пандемией COVID-19», - приводит ТАСС слова Садовничего.