Умер снимавшийся в "12 стульях" актер Владимир Кузнецов

Во вторник 23 ноября на 66-м году жизни ушел из жизни актер фильмов «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев» Владимир Кузнецов . О его смерти сообщил сайт «Кино-театр.ру» .

За всю свою карьеру Кузнецов снялся в более 40 проектах. Самыми известными из них стали фильмы «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев». Также актер снимался в «Путешествие будет приятным», «Город принял», «Нас венчали не в церкви», «Одиноким предоставляется общежитие» и других.