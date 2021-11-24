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Умер снимавшийся в "12 стульях" актер Владимир Кузнецов

Елена Прошина
19 минут назад

Во вторник 23 ноября на 66-м году жизни ушел из жизни актер фильмов «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев» Владимир Кузнецов. О его смерти сообщил сайт «Кино-театр.ру».

Умер снимавшийся в "12 стульях" актер Владимир Кузнецов
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

О причинах смерти и месте захоронения актера пока ничего неизвестно.

За всю свою карьеру Кузнецов снялся в более 40 проектах. Самыми известными из них стали фильмы «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев». Также актер снимался в «Путешествие будет приятным», «Город принял», «Нас венчали не в церкви», «Одиноким предоставляется общежитие» и других.

Общество,Владимир Кузнецов,Кино-Театр.Ру,
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