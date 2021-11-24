«Будем заниматься делом»: адресаты открытого письма врачей ответили медикам

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в среду в своем Telegram-канале заявил, что в вопросе необходимости вакцинации он придерживается позиции президента России Владимира Путина, который говорил о добровольности принятия таких решений.

"Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В. В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина", - отметил Толстой в ответ на открытое письмо 11 врачей российских больниц к противникам вакцинации от коронавируса.

Депутат подчеркнул, что "любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным".

"Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей - прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент", - добавил он.

Толстой также считает "правильным обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов", так как данной ситуации "нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер".

Парламентарий также обратил внимание на то, что "по-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения".

Депутат поблагодарил врачей за работу в пандемию, а также авторов письма за приглашение посетить красные зоны, реанимации и морги.

"Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись", - резюмировал Толстой.

Обращение к противникам вакцинации

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во вторник число подтвержденных случаев заражения новым заболеванием в России за сутки возросло на 33 996, общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не высказывался против прививок от новой коронавирусной инфекции, а выступал против "безграмотного" проведения вакцинации населения. Такое мнение он высказал в среду в беседе с журналистами, комментируя письмо врачей с приглашением посетить красные зоны больниц, адресованное противникам вакцинации в целом, а также некоторым политикам, в том числе Зюганову лично.

"Хочу сразу подчеркнуть, я никогда не был против вакцинации, я не знаю, кто придумал эту байку", - сказал Зюганов журналистам.

Политик отметил, что внимательно прочитал письмо врачей, которые "в это сложное время работают на передовой и несут огромные перегрузки", он солидарен с их "большой тревогой за здоровье населения" и необходимостью максимально поддержать медицину.

"Мы не против вакцинации, а против того безграмотного, неумного проведения этой акции", - подчеркнул Зюганов.

Так, по его словам, к нему обращаются недавно переболевшие избиратели или граждане с медотводом, которые опасаются увольнения с работы из-за отсутствия вакцинации.

Кроме того, отметил Зюганов, уровень финансирования и состояние первичного звена здравоохранения, а также работа скорой помощи сегодня не позволяют эффективно бороться с распространением заболевания.

"Суть вопроса заключается в том, что, если у вас нет своей медицинской части, если угробили всю первичку, если у вас не работает скорая помощь, если надо рожать возить за 90 км, вы никого не спасете", - отметил Зюганов.

По его словам, авторам письма следует учитывать позицию КПРФ.

"У нас сегодня во фракции 57 человек, 42 переболели, двоих потеряли <...>, 31 у нас вакцинирован, восемь прошли дополнительную вакцинацию, среди них я. Я трижды принял вакцину, с первого до последнего дня убеждал в том, что надо защищаться от сложных и тяжелых болезней", - отметил Зюганов.

Первая фраза обращения главврачей 11 больниц и COVID-отделений к известным россиянам, которых они считают противниками вакцинации, «вызывает недоумение», говорится в заявлении лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, поступившем в редакцию NEWS.ru. Политик отметил, что «из дальнейшего содержания письма становится очевидно», что о его позиции составителям документа «ровным счётом ничего неизвестно, что позволяет отнести данное послание к жанру „Пастернака не читал, но осуждаю“».

Я бы на их месте тоже подписал, если бы мне сказали, что Миронов выступает против вакцинации. Между тем, в отношении меня и нашей партии — письмо явно не по адресу. Свою точку зрения по вопросу вакцинации от коронавируса я выражал неоднократно и предельно ясно. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться, — подчеркнул Миронов.

Парламентарий добавил, что он и его коллеги выступают против методов ведения прививочной кампании — «как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав». Политик отметил, что его партия настаивает на «осознанной и добровольной вакцинации», избегая разных форм принуждения и «грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать».

Массовое бесплатное экспресс-тестирование [на COVID-19] — как быстрый и всем понятный способ быстро выявить и отделить больных от здоровых. Такие возможности в нашей стране есть и это реально способно остановить распространение вируса. При этом обязательно нужно развивать вакцинацию, убеждая людей, заинтересовывая их и прислушиваясь к ним. Только единство, взаимоуважение и согласие могут стать основой для реальной борьбы с пандемией, — говорится в заявлении Миронова.

Миронов предположил, что составитель текста открытого письма внёс туда заведомо ложные сведения относительно его позиции по вакцинации, поставив в неловкое положение людей, которые сочли возможным его подписать. Он добавил, что провёл десятки встреч не только с врачами и медработниками, но и с разработчиками вакцин, а также с представителями сообществ пациентов и всегда считал, что вакцинация необходима для победы над пандемией.

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что адресаты письма к критикам ограничительных мер не выступают против вакцинации как таковой. Об этом он сказал ТАСС.

«Они просто перепутали понятия — медицинские и социальные. Ни один из нас не утверждает, что болезни нет, ни один из нас не выступает против вакцинации. Мы выступаем против обязательной вакцинации, но этого слышать никто не хочет», — объяснил Кучера.

Телеведущий отметил, что в течение дня все получившие письмо дадут общий ответ. Со слов Кучеры, адресаты в настоящее время «все на связи».

Также он прокомментировал приглашение врачей в красные зоны больниц.

«Что они хотят показать? Что люди болеют, умирают? Я в курсе, я потерял своего папу от COVID-19», — рассказал он.

Ранее медики попросили противников вакцинации прийти в «красные зоны».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» народный артист России Лев Лещенко заявил, что посещение медучреждений могло бы стать примером.

«Кто хочет, пусть посетит, кто не хочет, пусть не посещает. Наверное, это как пример нужно сделать, да. Но только не посещать красную зону, это опасно, тут надо надевать скафандр, надо маски надевать и прочее. У каждого человека есть право выбора, пусть сами решают».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главных врачей «ковидных» больниц к противникам вакцинации от коронавируса и введенных в связи с эпидемиологической ситуацией ограничений.

Он отметил, что Россия не отличается от других стран мира, где остается «круг людей, которые пессимистично относятся к вакцинам» и «которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением». По его мнению, в разных странах наблюдается одна и та же «антипрививочная» тенденция, «в одних странах больше, в других — меньше».

«Именно к таким людям обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с коронавирусом, спасают наши жизни. <...> Можно надеяться, что непререкаемый авторитет врачей, которые подписали обращение, поможет изменить нашу точку зрения», — заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Кремль «оценивает очень положительно» обращение медиков.

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.

«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», – написал Проценко в Telegram.

Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.

Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19.

«Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», – написал он.

Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко убежден, что открытое письмо выступающим против вакцинации от коронавируса людям с предложением посетить ковидные отделения повлияет на их позицию.

"Если мы видим ту ситуацию, ту проблему, те страдания, которые вообще происходят сейчас, если не мы [будем переубеждать], то кто? Мы подписали, мы и будем подписывать дальше (подобные письма - прим. ТАСС), - сказал он в интервью телеканалу "Рен ТВ". - Это точно изменит ситуацию, я думаю, некоторые изменят свою точку зрения, даже если это будет немного людей, уже мы достигли того результата",