Telegram-канал Mash сообщил, что кинопродюсер Марк Рудинштейн перенес инсульт. По данным канала, Рудинштейн находится в одной из больниц Москвы в «предкоматозном состоянии».
17 ноября стало известно о госпитализации Рудинштейна после сердечного приступа.
Сам 75-летний продюсер рассказывал журналистам, что пока чувствует себя плохо. Позже семья Рудинштейна сообщила, что он находится в реанимации.
СМИ писали, что в сентябре он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, после этого чувствовал себя хорошо, но утром 16 ноября начал жаловаться на боли в районе сердца. Ему вызывали скорую, которая доставила его в больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда.
Mash утверждает, что сейчас он не реагирует на внешние раздражители, врачи подключили зонд для питания.