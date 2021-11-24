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У Марка Рудинштейна случился инсульт

Мария Иванова
28 минут назад

Telegram-канал Mash сообщил, что кинопродюсер Марк Рудинштейн перенес инсульт. По данным канала, Рудинштейн находится в одной из больниц Москвы в «предкоматозном состоянии».

Марк Рудинштейн перенес инсульт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 ноября стало известно о госпитализации Рудинштейна после сердечного приступа.

Сам 75-летний продюсер рассказывал журналистам, что пока чувствует себя плохо. Позже семья Рудинштейна сообщила, что он находится в реанимации.

СМИ писали, что в сентябре он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, после этого чувствовал себя хорошо, но утром 16 ноября начал жаловаться на боли в районе сердца. Ему вызывали скорую, которая доставила его в больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда.

Mash утверждает, что сейчас он не реагирует на внешние раздражители, врачи подключили зонд для питания.

Общество,Марк Рудинштейн,
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