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Назван срок регистрации вакцины от COVID для детей

Мария Иванова
33 минуты назад

Российский Минздрав 24 ноября зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Назван срок регистрации вакцины от COVID для детей
Фото: ТАССТАСС

Голикова отметила, что новая прививка предназначена детям от 12 до 17 лет.

РБК уточняет, что вакцинировать детей будут с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Летом глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков, принимавших участие в исследовании, не выявили.

В конце октября Гинцбург сообщил, что эту вакцину могут зарегистрировать в ближайшее время.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что эффективность вакцины центра Гамалеи для подростков сопоставима с эффективностью «Спутника V» для взрослых.

В Минздраве подчеркивали, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РБК,
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