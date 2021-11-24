Назван срок регистрации вакцины от COVID для детей

Российский Минздрав 24 ноября зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

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Голикова отметила, что новая прививка предназначена детям от 12 до 17 лет.

РБК уточняет, что вакцинировать детей будут с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Летом глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков, принимавших участие в исследовании, не выявили.

В конце октября Гинцбург сообщил, что эту вакцину могут зарегистрировать в ближайшее время.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что эффективность вакцины центра Гамалеи для подростков сопоставима с эффективностью «Спутника V» для взрослых.