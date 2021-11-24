В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Предсказан пик четвертой волны коронавируса в России

Мария Иванова
16 минут назад

Нейросеть компании «Промобот» рассчитала сроки пика четвертой волны коронавируса в России: по ее прогнозу, после 22 декабря в стране начнется стабильный спад заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС.

Предсказан пик четвертой волны коронавируса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нейросеть тестировали, используя набор данных о росте и спаде заболеваемости в РФ и других странах, а также статистику о вакцинации. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения.

Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики подняли вероятностный порог, «расширили выборку данных, но сузили искомый запрос», рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

По подсчетам нейросети, заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после 22 декабря с вероятностью в 93 процента.

Прогноз может корректироваться, так как ограничительные меры четвертой волны гораздо слабее, чем во время предыдущих волн. В компании подчеркнули, что в связи с этим пик может наступить на несколько дней раньше.

В понедельник, 22 ноября, в РФ отчитались о 35 681 новом случае коронавируса. В прошлый раз показатель прироста в стране опускался ниже 36 тысяч почти месяц назад - 24 октября.

23 ноября власти сообщили о 33 996 новых инфицированных, а 24 ноября - о 33 558 новых случаях.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители