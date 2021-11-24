Предсказан пик четвертой волны коронавируса в России

Нейросеть компании «Промобот» рассчитала сроки пика четвертой волны коронавируса в России: по ее прогнозу, после 22 декабря в стране начнется стабильный спад заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС.

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Нейросеть тестировали, используя набор данных о росте и спаде заболеваемости в РФ и других странах, а также статистику о вакцинации. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения.

Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики подняли вероятностный порог, «расширили выборку данных, но сузили искомый запрос», рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

По подсчетам нейросети, заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после 22 декабря с вероятностью в 93 процента.

Прогноз может корректироваться, так как ограничительные меры четвертой волны гораздо слабее, чем во время предыдущих волн. В компании подчеркнули, что в связи с этим пик может наступить на несколько дней раньше.

В понедельник, 22 ноября, в РФ отчитались о 35 681 новом случае коронавируса. В прошлый раз показатель прироста в стране опускался ниже 36 тысяч почти месяц назад - 24 октября.