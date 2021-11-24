Законопроект о QR-кодах в общественных местах рассмотрят до Нового года

Законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре этого года. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит его после завершения сбора отзывов и предложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате комитета.

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"Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре", - заявил источник.

Документ ранее был направлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, включая самолеты и поезда дальнего следования, а также о праве субъектов вводить посещение общественных мест по цифровым пропускам не вошли в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думы на декабрь.