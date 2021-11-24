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Стало известно последнее желание Нины Руслановой

News.ru
56 минут назад

Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Нины Руслановой Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы, и просила коллег помочь с трудоустройством. Об этом Васьков сообщил во время церемонии прощания с народной артисткой России в Доме кино, передаёт журналист NEWS.ru.

Раскрыто последнее желание Нины Руслановой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для неё подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой, — рассказал Михаил Васьков.

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова пошла по стопам матери и окончила актёрский факультет ГИТИСа. Однако её карьера актрисы ограничилась несколькими эпизодическими ролями. Некоторое время дочь Руслановой работала кастинг-директором в кино.

Последним фильмом Нины Руслановой стала драма «На Круге», снимавшаяся в станице Вёшенская Ростовской области. Из-за смерти актриса не успела закончить работу над ролью любимицы хутора — казачки Авдотьи. Как рассказала NEWS.ru режиссёр фильма Елена Ляпичева, картина обязательно выйдет на экраны, и кадры с участием Руслановой включат в финальную версию ленты. В фильме «На Круге» Нина Русланова снималась вместе со своим многолетним партнёром и другом, народным артистом РСФСР Станиславом Любшиным. Ранее NEWS.ru публиковал их совместные фото и видео со съёмок.

Ранее звезда фильма «Маленькая Вера», народная артистка РСФСР Людмила Зайцева назвала сообщения о смерти Нины Руслановой от коронавируса «брехнёй» и заявила, что «Господь послал ей тяжёлую смерть». По мнению Зайцевой, у Руслановой «не было никакого ковида».

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией

Общество,Михаил Васьков,Нина Русланова,Людмила Зайцева,
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