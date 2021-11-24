У усадьбы Фета под Курском появился фирменный стиль

В усадьбе поэта Афанасия Фета в селе Воробьевка Курской области прошла презентация брендбука. Фирменный стиль для музея разработала студентка художественно-графического факультета КГУ, сообщает ГТРК «Курск».

Фото: Туристско-информационный центр Курской области Туристско-информационный центр Курской области

Отмечается, что фирменный стиль сайта, указателей, сувенирной продукции, логотипы и карта-путеводитель были дипломной работой Ульяной Рышковой.

В дизайне для усадьбы использованы зеленый, красный и серый цвета. По словам автора проекта, создание общего стиля — это определенный рекламный ход, используемый для повышения узнаваемости.

Уточняется, что фирменный стиль и брендбук среди всех музеев Курской области есть только у усадьбы Фета.

Дом Фета в Воробьевке — место вдохновения и тихого семейного отдыха для поэта. В здании, помимо прочих комнат, есть столовая, бильярдная, кабинет и библиотека. Из окон второго этажа открывается вид на реку Тускарь, холмистый парк и бескрайние луга.