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У усадьбы Фета под Курском появился фирменный стиль

Lenta.ru
1 час назад

В усадьбе поэта Афанасия Фета в селе Воробьевка Курской области прошла презентация брендбука. Фирменный стиль для музея разработала студентка художественно-графического факультета КГУ, сообщает ГТРК «Курск».

У усадьбы Фета под Курском появился фирменный стиль
Фото: Туристско-информационный центр Курской областиТуристско-информационный центр Курской области

Отмечается, что фирменный стиль сайта, указателей, сувенирной продукции, логотипы и карта-путеводитель были дипломной работой Ульяной Рышковой.

В дизайне для усадьбы использованы зеленый, красный и серый цвета. По словам автора проекта, создание общего стиля — это определенный рекламный ход, используемый для повышения узнаваемости.

Уточняется, что фирменный стиль и брендбук среди всех музеев Курской области есть только у усадьбы Фета.

Дом Фета в Воробьевке — место вдохновения и тихого семейного отдыха для поэта. В здании, помимо прочих комнат, есть столовая, бильярдная, кабинет и библиотека. Из окон второго этажа открывается вид на реку Тускарь, холмистый парк и бескрайние луга.

Ежегодно в конце мая в усадьбе Фета проводится праздник, посвященный творчеству поэта, «Соловьиная ночь», а в начале июля — Фетовские чтения.

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