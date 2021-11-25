В России выявили 33 796 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 468 189. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 25 ноября.