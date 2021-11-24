В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Церковь объяснила, откуда взялись мощи во МХАТе

Газета.Ru
1 час назад

Настоятель петербургского храма Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга объяснил происхождение иконы и мощей, найденных новым генеральным директором МХАТа имени Горького Владимиром Кехманом в театре.

Он рассказал, что церковь передавала мощи и икону для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова, бывшего художественного руководителя театра.

«Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону «Праздники Христовы» и икону святого Димитрия Ростовского», — говорится в официальной просьбе, оказавшейся в распоряжении РИА «Новости».

Ранее Кехман признался, что в рабочем кабинете бывшего художественного руководителя театра кроме мощей и икон обнаружил горящие лампады и очень удивился.

Эдуард Бояков освободил пост художественного руководителя театра после недавнего назначения Кехмана. Бояков занимал этот пост с декабря 2018 года.

Общество,Видео,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,РИА Новости,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители