В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Паспорта, СНИЛС и ИНН предложили объединить в документ нового образца

News.ru
33 минуты назад

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Это повысит удобство пользования документами и создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и учёта, заявил Петров в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину. Его слова приводит RT.

Как отметил Петров, с течением времени внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик», и сейчас многие страны и государства приходят к практике облачного хранения данных о гражданах и введения единых носителей документов.

Прошу Вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца, — говорится в тексте обращения.

Россияне с зарубежными прививками от COVID могут получить QR-коды

О планах заменить к 2022 году бумажные паспорта на электронные ещё летом 2019 года говорил занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов. Однако проведённый тогда же опрос ВЦИОМа показал: 59% респондентов не готовы оформить такой документ. Часть россиян сочла его ненадёжным, другая половина высказала обеспокоенность из-за возможных сбоев в системе. Некоторые признались, что опасаются утечки персональных данных. Эксперты отмечают, что получение доступа к цифровому паспорту позволит мошенникам активно кредитоваться и оформлять почти любые сделки.

Общество,Видео,Максим Акимов,Михаил Мишустин,Владимир Петров,ВЦИОМ,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители