Россиянка вскрыла обман туристов на Кавказе

Россиянка раскрыла популярный среди продавцов сувениров способ обмана туристов на Кавказе. Как рассказала путешественница в блоге на «Яндекс.Дзен», с ним она столкнулась на Домбае, в Архызе и Абхазии.
Туристка рассказала, что во многих туристических местах Кавказа отдыхающим предлагают приобрести вязаные перчатки и носки из натуральной овечьей шерсти, якобы сделанные местными ремесленниками.
Во время поездки в Архыз она приобрела варежки с рисунком в виде красных снегирей, однако через несколько месяцев увидела такой же товар в сувенирном магазине в Абхазии. При этом на вопрос о производстве сувенира ей заявили, что их связали местные мастера.
«Вот странно, как такое может быть? И в Архызе, и в Абхазии мастера вяжут одинаковую продукцию», — задалась она вопросом.
Позднее туристка обнаружила такие же варежки в магазине своего города — там ей рассказали, что всю продукцию изготавливают в Воронеже.
«Купи, нацени, выдай за свое и удачно продай. Как-то обидно. Рассчитываешь на одно, а получаешь другое», — заключила путешественница.