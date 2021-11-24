Россиянка вскрыла обман туристов на Кавказе

Россиянка раскрыла популярный среди продавцов сувениров способ обмана туристов на Кавказе. Как рассказала путешественница в блоге на «Яндекс.Дзен», с ним она столкнулась на Домбае, в Архызе и Абхазии.

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Туристка рассказала, что во многих туристических местах Кавказа отдыхающим предлагают приобрести вязаные перчатки и носки из натуральной овечьей шерсти, якобы сделанные местными ремесленниками.

Во время поездки в Архыз она приобрела варежки с рисунком в виде красных снегирей, однако через несколько месяцев увидела такой же товар в сувенирном магазине в Абхазии. При этом на вопрос о производстве сувенира ей заявили, что их связали местные мастера.

«Вот странно, как такое может быть? И в Архызе, и в Абхазии мастера вяжут одинаковую продукцию», — задалась она вопросом.

Позднее туристка обнаружила такие же варежки в магазине своего города — там ей рассказали, что всю продукцию изготавливают в Воронеже.