Исследование Rambler&Co: «Чёрную пятницу» ждет каждый десятый россиянин

Несмотря на близость новогодних праздников, в дни распродаж в топе покупок подарки находятся не на первом месте

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В последнюю пятницу ноября во всём мире традиционно начинается период распродаж перед новогодними праздниками. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, планируют ли они покупки со скидками.

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Большинство опрошенных россиян (71%) не спешат за покупками в «Чёрную пятницу». 19% не знают, что означает этот термин, а заранее к главному скидочному дню готовится только каждый десятый.

Чаще всего по спецпредложениям хотят купить еду и напитки (22%), лекарства или подарки на праздники (по 17%). Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь – 13%, на книги – 8%. Менее востребованные товары на «Чёрную пятницу» – это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%).

Более половины респондентов (53%) рассказали, что просто изучают предложения магазинов в акционный период и решение о покупке еще не приняли. Из тех, кто собирается на шоппинг, только 22% составляют список покупок на распродажах заранее, а 18% допускают спонтанную покупку в случае, если увидят понравившийся товар или услугу. 7% приходят на распродажи со списком необходимого, но всё равно выходят за его рамки.

При этом 85% интернет-пользователей не доверяют скидочным ценам в «Чёрную пятницу» и дополнительно проверяют предложения, 15% не считают цены обманом.

Поровну разделились предпочтения о формате шоппинга. Треть покупателей отправятся в офлайн-магазины, треть планируют изучать онлайн-витрины и треть предпочитают гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.

Бюджет большинства респондентов (55%) на распродажи – не более 3000 рублей. Почти пятая часть (19%) готова потратить от 3 000 до 10 000 рублей. 11% планируют крупные покупки и отложили уже более 50 000 рублей на «Чёрную пятницу», 9% – от 10 000 до 20 000 и 6% – от 20 000 до 50 000 рублей.