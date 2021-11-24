Главврачи ковидных госпиталей написали открытое письмо к антиваксерам и пригласили их посетить «красные зоны» и морги больниц. Как сообщает РБК, в частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.
«Мы сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас слушают, мы найдем время, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении.
Среди подписавших обращение оказался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что почти два года, врачи из разных регионов и медсестры не выходят из «красных зон» и бьются за каждого пациента. Проценко заявил, что «идет самая настоящая война», на которой ежедневно умирают тысячи людей, отказавшихся подготовить свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом.
«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно! Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», — заявил Проценко.
Всего в письме указаны 12 получателей. Кроме вышеперечисленных в список вошли вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, глава движения «Суть времени» Сергей Кургинян, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, а также фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев.
«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — призвал Проценко.
Напомним, что все указанные в письме люди открыто выступают против вакцинации от COVID-19 по различным причинам — кто-то считает прививку нарушением прав и свобод человека, а кто-то — «масштабным экспериментом над людьми».
Ранее Мария Шукшина заявила о продуктах с вакциной от COVID-19 на полках магазинов США — якобы на прилавках появились овощи, в которые введен препарат для вакцинации от коронавируса. Сама же актриса уверена, что по всему миру идет эксперимент над человечеством.