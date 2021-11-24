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Врачи покажут лидерам антиваксеров морги «красных зон»

Елена Прошина
1 час назад

Главврачи ковидных госпиталей написали открытое письмо к антиваксерам и пригласили их посетить «красные зоны» и морги больниц. Как сообщает РБК, в частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

«Мы сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас слушают, мы найдем время, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении.

Среди подписавших обращение оказался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что почти два года, врачи из разных регионов и медсестры не выходят из «красных зон» и бьются за каждого пациента. Проценко заявил, что «идет самая настоящая война», на которой ежедневно умирают тысячи людей, отказавшихся подготовить свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом.

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно! Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», — заявил Проценко.

Всего в письме указаны 12 получателей. Кроме вышеперечисленных в список вошли вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, глава движения «Суть времени» Сергей Кургинян, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, а также фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — призвал Проценко.

Напомним, что все указанные в письме люди открыто выступают против вакцинации от COVID-19 по различным причинам — кто-то считает прививку нарушением прав и свобод человека, а кто-то — «масштабным экспериментом над людьми».

Ранее Мария Шукшина заявила о продуктах с вакциной от COVID-19 на полках магазинов США — якобы на прилавках появились овощи, в которые введен препарат для вакцинации от коронавируса. Сама же актриса уверена, что по всему миру идет эксперимент над человечеством.

Общество,Видео,Денис Проценко,Сергей Кургинян,Наталья Ветлицкая,Константин Кинчев,Егор Бероев,Катя Лель,Мария Шукшина,Оскар Кучера,Петр Толстой,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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