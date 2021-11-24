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Проценко объяснил смысл письма к лидерам антиваксеров

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса. Об этом главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.

Проценко объяснил смысл письма к лидерам антиваксеров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», — заявил Проценко.

Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.

Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19. «Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», — написал он. Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».

Ранее было опубликовано письмо, авторами которого выступили 11 главврачей российских «ковидных» больниц. Послание адресовано «лидерам мнений» противников прививок, критиковавших введение вакцинации от COVID-19 и ограничительных мер для борьбы с пандемией. В письме авторы пригласили антиваксеров на экскурсию в красные зоны больниц, где лежат пациенты с коронавирусом.

Общество,Денис Проценко,
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