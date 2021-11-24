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Россиян предупредили о дефиците ряда лекарств в аптеках

Елена Прошина
42 минуты назад

Стало известно о сезонном дефиците лекарств от коронавируса, гриппа и простуды в аптеках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ), которая предупредила об этом Росздравнадзор.

Россиян предупредили о дефиците ряда лекарств в аптеках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель ОПИ Олег Павлов обратился с соответствующим письмом в адрес надзорного ведомства с просьбой принять меры по пресечению ситуации. Как считают в организации, аптечные пункты в стране не подготовились к сезонному росту спроса и всплеску заболеваемости. Из-за этого цены на препараты растут на фоне дефицита.

Ситуацию осложняет и то, что 80 процентов аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты. Как отмечает глава организации, уже начались перебои с поставками ряда препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса: фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях. Отмечается, что за последние три месяца популярные лекарства в России подорожали на 5-10 процентов.

Фармкомпании и фармритейлеры заявляют, что причина тому - рост себестоимости сырья. Эксперты не исключили, что в будущем может ощущаться дефицит препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, стоимость на которые не меняется.

Общество,Олег Павлов,Минздрав РФ,Росздравнадзор,
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