Россиян предупредили о дефиците ряда лекарств в аптеках

Стало известно о сезонном дефиците лекарств от коронавируса, гриппа и простуды в аптеках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ), которая предупредила об этом Росздравнадзор.

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Председатель ОПИ Олег Павлов обратился с соответствующим письмом в адрес надзорного ведомства с просьбой принять меры по пресечению ситуации. Как считают в организации, аптечные пункты в стране не подготовились к сезонному росту спроса и всплеску заболеваемости. Из-за этого цены на препараты растут на фоне дефицита.

Ситуацию осложняет и то, что 80 процентов аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты. Как отмечает глава организации, уже начались перебои с поставками ряда препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса: фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях. Отмечается, что за последние три месяца популярные лекарства в России подорожали на 5-10 процентов.