Заболевшая COVID-19 депутат сходила в аптеку

Депутат Государственной думы от КПРФ Ольга Алимова, узнав о положительном тесте на коронавирусную инфекцию, пошла в аптеку. Об этом она сообщила в Telegram.
«Доктора отправили меня в изоляцию. По пути домой заехала в аптеку, накупила рекомендованных медикаментов, весьма дорогих, кстати», — написала Алимова.
Парламентарий отметила, что будет выполнять все рекомендации врачей, подчеркнув, что несмотря на произошедшее она решительно не согласна с «безумной идеей власти по полному контролю за личной жизнью граждан». Речь идет о рассматриваемом в настоящее время нижней палатой парламента законопроекте, в котором предлагается ввести систему QR-кодов.
В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» коммунистка объяснила очную покупку лекарств неумением пользоваться доставкой.