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Заболевшая COVID-19 депутат пошла в аптеку, потому что доставка - "слишком сложная схема"

Газета.Ru
40 минут назад

Депутат Государственной думы от КПРФ Ольга Алимова, узнав о положительном тесте на коронавирусную инфекцию, пошла в аптеку. Об этом она сообщила в Telegram.

Заболевшая COVID-19 депутат сходила в аптеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доктора отправили меня в изоляцию. По пути домой заехала в аптеку, накупила рекомендованных медикаментов, весьма дорогих, кстати», — написала Алимова.

Парламентарий отметила, что будет выполнять все рекомендации врачей, подчеркнув, что несмотря на произошедшее она решительно не согласна с «безумной идеей власти по полному контролю за личной жизнью граждан». Речь идет о рассматриваемом в настоящее время нижней палатой парламента законопроекте, в котором предлагается ввести систему QR-кодов.

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В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» коммунистка объяснила очную покупку лекарств неумением пользоваться доставкой.

«Я понимала, что потом уже из дома не выйду, а мне нужны лекарства. Честно говоря, в жизни никогда никого не просила ни по какой доставке, я просто этим не пользуюсь. Это слишком сложная схема», — сказала депутат.
Общество,Ольга Алимова,КПРФ,Госдума,
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