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Россиян предупредили об осложнении ситуации с гриппом

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад

В России есть высокий риск осложнения ситуации с гриппом в ближайшее время, предупредила главный санитарный врач страны Анна Попова, передают «Известия».

Россиян предупредили об осложнении ситуации с гриппом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уровень охвата иммунизацией пока недостаточен, он составляет 36 процентов от совокупного населения. По словам главы Роспотребнадзора, необходимо стремиться к планке в 60 процентов.

Попова отметила, что еженедельно в России выявляют не менее 200 образцов вирусов гриппа AH3N2. В группу риска по гриппу она отнесла граждан, у которых наблюдаются эндокринные патологии, хронические болезни легких и сердца.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах России. По данным Роспотребнадзора на 19 ноября, свыше 49 миллионов человек уже сделали прививку.

Общество,Анна Попова,газета "Известия",
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