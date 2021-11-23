Россиян предупредили об осложнении ситуации с гриппом

В России есть высокий риск осложнения ситуации с гриппом в ближайшее время, предупредила главный санитарный врач страны Анна Попова, передают «Известия».

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Уровень охвата иммунизацией пока недостаточен, он составляет 36 процентов от совокупного населения. По словам главы Роспотребнадзора, необходимо стремиться к планке в 60 процентов.

Попова отметила, что еженедельно в России выявляют не менее 200 образцов вирусов гриппа AH3N2. В группу риска по гриппу она отнесла граждан, у которых наблюдаются эндокринные патологии, хронические болезни легких и сердца.