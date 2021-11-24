В России ковидом болеют свыше 30 тыс. детей

"В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев неуклонно растет. Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму. На сегодняшний день в России медицинскую помощь одновременно получают более 30 тыс. детей с коронавирусом", - говорится в сообщении.