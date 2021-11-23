Описана жизнь на Земле после ковид

«Будет только x литров бензина на автомобиль в год, и ни одной семье не будет разрешено иметь более двух автомобилей; или y килограммов мяса на человека в месяц; или z киловатт электроэнергии на дом в месяц (или веерные отключения электроэнергии). Ясно, что может существовать чёрный рынок газа или мяса, но общие ограничения будут соблюдаться просто потому, что они определяются общей доступностью купонов. Некоторые люди могут подумать, что нормирование. Но это было сделано в ряде стран в военное время, а иногда и в мирное время, и это сработало. Если мы действительно столкнемся с чрезвычайной ситуацией таких «опасных» масштабов, как утверждают сторонники изменения климата, я не вижу причин, по которым мы не должны прибегать к крайним мерам», - заявил профессор.