Описана жизнь на Земле после ковид

Жизнь и потребление в «Новом Зеленом мире» будет выглядеть, как при пандемии. Об этом известный и влиятельный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета, один из лучших исследователей неравенства в мире Бранко Миланович рассказал в своей рассылке.
Эксперт утверждает, что есть два пути сокращения потребления, первый из которых - нормирование.
«Будет только x литров бензина на автомобиль в год, и ни одной семье не будет разрешено иметь более двух автомобилей; или y килограммов мяса на человека в месяц; или z киловатт электроэнергии на дом в месяц (или веерные отключения электроэнергии). Ясно, что может существовать чёрный рынок газа или мяса, но общие ограничения будут соблюдаться просто потому, что они определяются общей доступностью купонов. Некоторые люди могут подумать, что нормирование. Но это было сделано в ряде стран в военное время, а иногда и в мирное время, и это сработало. Если мы действительно столкнемся с чрезвычайной ситуацией таких «опасных» масштабов, как утверждают сторонники изменения климата, я не вижу причин, по которым мы не должны прибегать к крайним мерам», - заявил профессор.
Вторым путем Миланович считает увеличение налогов на «опасные» для климата товары и услуги. В пример эксперт приводит авиаперелеты:
«Позвольте мне проиллюстрировать это на примере использования воздушного транспорта, одного из важных источников выбросов. Никто в мире и представить себе не мог, что за один год объем авиаперевозок сократится на 60%. Вот что произошло в 2020 году. Что, это действительно вызвало неудобство? Изменили ли мы нашу жизнь так, чтобы не путешествовать, и особенно не путешествовать далеко, потому что многие страны закрыли границы, что еще больше затруднило путешествия? Да. Итак, можно ли предусмотреть постоянное сокращение авиаперелетов на 60%? Да», - начал свой аргумент экономист.
Он считает, что можно было бы ввести такой налог, который сохранял бы воздушные перевозки на уровне 2020 года на неопределенный срок. Этот налог мог бы заметно увеличить стоимость авиабилетов, а люди из богатых западных стран стали бы ездить в заграничные страны раз в десятилетие, а не раз в год.
При этом Миланович указал, что в таком случае упадет гостиничная отрасль и жизнь в туристических городах. В том же списке были упомянуты авиастроение и авиакомпании, а также ряд других секторов экономики. В целом, по словам Милановича, жизнь при «климатической повестке» будет скуднее, беднее.
«Я думаю, что большая часть населения богатых стран не обрадовалась бы, если бы им сказали, что квази-изоляция должна продолжаться в течение неопределенного времени. Но многое изменится, если понять, что жизнь при изменении климата - это всего лишь долгосрочный covid. Если мы научились жить с covid и выживать, не могли бы мы также приспособиться к этой «новой норме», - заключил специалист.
По мнению Милановича, со стороны сторонников радикальных климатических перемен было бы справедливо и честно говорить об этом, а не пытаться обманывать сладкими разговорами о «процветающей» зеленой жизни.