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Лаос одобрил применение «Спутник Лайт»

Lenta.ruиещё 18
1 час назад

Лаос одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Sputnik V, который ведет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Лаос одобрил применение «Спутник Лайт»
Фото: Михаил Солунин / КоммерсантъМихаил Солунин / Коммерсантъ

По данным фонда, Лаос стал двадцатой страной в мире, одобрившей применение препарата.

Ранее Сан-Марино также одобрил «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата либо бустера после вакцинации от COVID-19. Сан-Марино также стал первой страной Европы, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, все больше стран принимают «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера.

Минпромторг утверждает, что текущих объемов выпуска вакцины хватает и на собственные нужды, и на экспорт. При том чиновник утверждал, что «смысла разгонять дальше нет». Основной объем производства приходится на «Спутник V» и «Спутник лайт».

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,Минпромторг,
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