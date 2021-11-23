Лаос одобрил применение «Спутник Лайт»

Лаос одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Sputnik V, который ведет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Михаил Солунин / Коммерсантъ

По данным фонда, Лаос стал двадцатой страной в мире, одобрившей применение препарата.

Ранее Сан-Марино также одобрил «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата либо бустера после вакцинации от COVID-19. Сан-Марино также стал первой страной Европы, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, все больше стран принимают «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера.